Video: Черговий лікар 5 сезон 16 серия смотреть от 30.01.2024
Смотрите онлайн Черговий лікар 5 сезон 16 серия от 30.01.2024! Впервые в своей практике врачи столкнутся с пациентом, который оторван от реальности и считает, что живет в 17-м веке. Парень называет себя казаком, а в больницу попал со стрелой в ноге. Кто он на самом деле? И что стало причиной его деформации времени? Не пропустите интересный эпизод сериала Черговий лікар на сайте СТБ!
Зиновий Казимирович тем временем спасает напряженные отношения Иродиады с заместителем министра. Влюбленная женщина боится отправлять одного в командировку своего мужа. А психотерапевт Зеновий делится с коллегой невероятной методикой сближения пар. Больше узнайте в сериале Черговий лікар 5 сезон 16 серия.
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