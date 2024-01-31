Серія 18 | 31.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 18 серія від 31.01.2024 на сайті СТБ! Іродіада продовжує бути злою Урсулою в лікарні швидкої допомоги. Аби зруйнувати плани колег святкувати традиційне свято, заступниця головлікаря придумує низку дурнуватих завдань, аби часу на веселощі не залишилося.

Чи запанує справедливість всупереч палицям у колеса медикам лікарні? Що випадково почує Бужук при телефонній розмові Іродіади із заступником міністра? Покаже новий епізод медичної драми СТБ Черговий лікар.

А Ганна Йосипівна тим часом гадає, як провчити хамовитого пацієнта, якого до того ж вона підозрює в зраді власної дружини. Що доведе її власне міні-розслідування? Дивіться в 18 серії серіалу Черговий лікар.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 17 серія від 31.01.2024