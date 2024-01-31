Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Перевізниця
Перевізниця
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Супербабуся
Супербабуся
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Серіали
Серіали
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сліпа
Сліпа
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 5 сезон 18 серія дивитись від 31.01.2024

Серіал Черговий лікар 5 сезон 18 серія від 31.01.2024 дивитись онлайн. Черговий лікар 5 сезон 18 серія дивіться на сайті СТБ
Дивіться також
Черговий лікар 5 сезон 18 серія дивитись від 31.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 17 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 5 сезон 18 серія дивитись від 31.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 16 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 5 сезон 18 серія дивитись від 31.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 15 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Черговий лікар 5 сезон 18 серія дивитись від 31.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 14 серія 5 сезон дивитись онлайн
Черговий лікар Серія 18 Черговий лікар 18 серія 5 сезон дивитись онлайн
Серія 18 | 31.01.2024 | Сезон 5

Дивіться онлайн Черговий лікар 5 сезон 18 серія від 31.01.2024 на сайті СТБ! Іродіада продовжує бути злою Урсулою в лікарні швидкої допомоги. Аби зруйнувати плани колег святкувати традиційне свято, заступниця головлікаря придумує низку дурнуватих завдань, аби часу на веселощі не залишилося.

Чи запанує справедливість всупереч палицям у колеса медикам лікарні? Що випадково почує Бужук при телефонній розмові Іродіади із заступником міністра? Покаже новий епізод медичної драми СТБ Черговий лікар.

А Ганна Йосипівна тим часом гадає, як провчити хамовитого пацієнта, якого до того ж вона підозрює в зраді власної дружини. Що доведе її власне міні-розслідування? Дивіться в 18 серії серіалу Черговий лікар.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 17 серія від 31.01.2024

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати