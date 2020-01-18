Серия 40 | 18.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 40 серия от 18.01.2024 Узнайте, каким способом придумала задабривать пожилых капризных пациентов Иродиада Максимовна.

Маленькая девочка попадает в больницу в тяжелом состоянии и нуждается в срочной пересадке почки. Мать не сможет ей в этом помочь, ведь имеет медицинскую несовместимость. К счастью, появляется человек, который добровольно хочет отдать часть своего органа. Почему мужчина пожелает оставить в тайне свой поступок? Кем он приходится девочке и что поразительного покажет генетический тест? Узнайте в 40 медицинской драме Черговий лікар 4 сезон.

Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 4 сезон 39 серия от 18.01.2024