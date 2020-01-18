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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 40 серия 4 сезон смотреть от 18.01.2024

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Серія 40 | 18.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 40 серія від 18.01.2024! Дізнайтеся, яким способом придумала задобрювати літніх вередливих пацієнтів Іродіада Максимівна.

Маленька дівчинка потрапляє до лікарні у важкому стані та потребує термінової пересадки нирки. Мати не зможе їй у цьому допомогти, адже має медичну несумісність. На щастя, з’являється людина, яка добровільно хоче віддати частину свого органу. Чому чоловік забажає залишити в таємниці свій вчинок? Ким він доводиться дівчинці та що вражаючого покаже генетичний тест? Дізнайтеся в 40 медичної драми Черговий лікар 4 сезон.

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