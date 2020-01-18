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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 39 серия 4 сезон смотреть от 18.01.2024

Сериал Черговий лікар 39 серия от 18.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 39 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 39 | 18.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 39 серія від 18.01.2024 – дивіться, як Хоменко й Родюк намагатимуться розсмішити найсуворішого лікаря. На кону – місячний запас смаколиків з їдальні. Тож ставки великі! Чи витримає лікар градус жартів та роботу «у цирку Шапіто», як каже Ковалюк? Покаже новий епізод вашої улюбленої медичної мелодрами СТБ Черговий лікар.

Тим часом детективу Сороці не до сміху, бо роботи хоч відбавляй! В один день він займатиметься трьома кримінальними справами: викраденням дитини під час збиття жінки авто та вживання пацієнтки Павленко наркотиків. Що вдасться з’ясувати по цим справам? Дізнаєтеся в серіалі Черговий лікар 4 сезон 39 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 38 серія від 18.01.2024

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