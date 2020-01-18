Серія 38 | 18.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 38 серія від 18.01.2024!

Краса переможе світ! Але що робити, якщо краси в лікарні швидкої допомоги в обличчі медперсоналу багато, а поїхати на конкурс краси зможе тільки одна медсестра? Тоді головний лікар Іван Петрович придумає спосіб, аби нікого не образити – влаштувати відбірковий тур, на якому Леся та Софі покажуть свої таланти. А колеги оцінюватимуть не тільки зовнішній вигляд, а й розум, внутрішній світ, творчі здібності. Дивіться більше в серіалі Черговий лікар.

Під час підготовки до вечірньої самопрезентації Леся та Руслан зблизились. Навіть дуже… Невже між ними нарешті пробігла іскра? Покаже медична драма СТБ Черговий лікар.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 37 серія від 17.01.2024