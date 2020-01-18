Серия 38 | 18.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 38 серия от 18.01.2024!

Красота победит мир! Но что делать, если красоты в больнице скорой помощи в лице медперсонала много, а поехать на конкурс красоты сможет только одна медсестра? Тогда главный врач Иван Петрович придумает способ, чтобы никого не обидеть – устроить отборочный тур, на котором Леся и Софи покажут свои таланты. А коллеги будут оценивать не только внешний вид, но и ум, внутренний мир и творческие способности. Смотрите больше в сериале Черговий лікар.

При подготовке к вечерней самопрезентации Леся и Руслан сблизились. Даже очень… Неужели между ними наконец пробежала искра? Покажет медицинская драма СТБ Черговий лікар.

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