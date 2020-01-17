Серия 37 | 17.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 37 серия от 17.01.2024. Узнайте, почему пациентка врача Добрыйвечер скрывает свое настоящее имя? Кто из коллег пригласит на свидание Надежду Григорьевну? И какой новостью удивит Юстина Семеновна? Ответы – в новом эпизоде сериала СТБ Черговий лікар.

В Надежду Григорьевну влюбился пациент. Пока безумная от него женщина пускала слезы в больнице, Марьяна предложила изменить подход к сердцу мужчины. Как именно? И действительно ли врач Павленко закрутила роман с пациентом? Смотрите, как врач Добрыйвечер будет отвлекать внимание надоедливого пациента от коллеги в сериале Черговий лікар 4 сезон 37 серия.

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