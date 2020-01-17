Серія 37 | 17.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 37 серія від 17.01.2024! Дізнайтеся, чому пацієнтка лікаря Добривечір приховує своє справжнє ім’я? Хто з колег запросить на побачення Надію Григорівну? І якою новиною здивує Юстина Семенівна? Відповіді – в новому епізоді серіалу СТБ Черговий лікар.

У Надію Григорівну закохався пацієнт. Поки жінка, що без тями від нього, пускала сльози в лікарні, Мар’яна запропонувала змінити підхід до серця чоловіка. Як саме? І чи дійсно лікарка Павленко закрутила роман із пацієнтом? Дивіться, як лікар Добривечір відволікатиме увагу надокучливого пацієнта від колегив серіалі Черговий лікар 4 сезон 37 серія.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 36 серія від 17.01.2024