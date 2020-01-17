Серія 36 | 17.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 36 серія від 17.01.2024!

Дівчину знаходять пораненою після нападу. Швидку викликав чоловік, з яким вона за кілька хвилин до зустрічі з грабіжником спілкувалася й просила перестати її переслідувати. Чому переслідувач викликав швидку? Чи має він відношення до злочину, чи став випадковим свідком події? Поки доктор Добривечір рятуватиме життя пацієнтці із забоєм мозку, паралельно триватиме слідство – стежте за розвитком подій у медичному серіалі СТБ.

Тим часом медсестра Бужук зайнялася лагодженням комп’ютера головного лікаря. Звичайно, не сама, а викликала майстра. Але все пішло не за планом, системний блок опинився в мішку для сміття, а потім на столі в Хоменка, який із радістю привласнив собі деталі. Не пропустіть яскраву реакцію Ковалюка на це непорозуміння в серіалі Черговий лікар 4 сезон 36 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 35 серія від 17.01.2024