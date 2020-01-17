Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Перевізниця
Перевізниця
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Супербабуся
Супербабуся
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Сериалы
Сериалы
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сліпа
Сліпа
 Супермама
Супермама
Все проекты
ua
Черговий лікар

Video: Черговий лікар 36 серия 4 сезон смотреть от 17.01.2024

Сериал Черговий лікар 36 серия от 17.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 36 серия смотрите на сайте СТБ
Смотрите также
Черговий лікар 36 серия 4 сезон смотреть от 17.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 37 серия 4 сезон смотреть онлайн

 Черговий лікар 36 серия 4 сезон смотреть от 17.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 35 серия 4 сезон смотреть онлайн

 Черговий лікар 36 серия 4 сезон смотреть от 17.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 34 серия 4 сезон смотреть онлайн

 Черговий лікар 36 серия 4 сезон смотреть от 17.01.2024
Черговий лікар

Черговий лікар 33 серия 4 сезон смотреть онлайн
Черговий лікар Серия 36 Черговий лікар 36 серия 4 сезон смотреть онлайн
Серия 36 | 17.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 36 серия от 17.01.2024!

Девушку находят раненой после нападения. Скорую вызвал мужчина, с которым она за несколько минут до встречи с грабителем общалась и просила перестать ее преследовать. Почему преследователь вызвал скорую? Имеет ли он отношение к преступлению или стал случайным свидетелем происшествия? Пока доктор Добрыйвечер будет спасать жизнь пациентке с ушибом мозга, параллельно будет продолжаться следствие – следите за развитием событий в медицинском сериале СТБ.

Тем временем, медсестра Бужук занялась починкой компьютера главного врача. Конечно, не сама, а вызвала мастера. Но все пошло не по плану, системный блок оказался в мешке для мусора, а потом на столе у Хоменко, который с радостью присвоил себе детали. Не пропустите яркую реакцию Ковалюка на это недоразумение в сериале Черговий лікар 4 сезон 36 серия.

Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 4 сезон 35 серия от 17.01.2024

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить