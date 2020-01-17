Серия 36 | 17.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 36 серия от 17.01.2024!

Девушку находят раненой после нападения. Скорую вызвал мужчина, с которым она за несколько минут до встречи с грабителем общалась и просила перестать ее преследовать. Почему преследователь вызвал скорую? Имеет ли он отношение к преступлению или стал случайным свидетелем происшествия? Пока доктор Добрыйвечер будет спасать жизнь пациентке с ушибом мозга, параллельно будет продолжаться следствие – следите за развитием событий в медицинском сериале СТБ.

Тем временем, медсестра Бужук занялась починкой компьютера главного врача. Конечно, не сама, а вызвала мастера. Но все пошло не по плану, системный блок оказался в мешке для мусора, а потом на столе у Хоменко, который с радостью присвоил себе детали. Не пропустите яркую реакцию Ковалюка на это недоразумение в сериале Черговий лікар 4 сезон 36 серия.

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