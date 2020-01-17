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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 35 серия 4 сезон смотреть от 17.01.2024

Сериал Черговий лікар 35 серия от 17.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 35 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 35 | 17.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 35 серия от 17.01.2024! В новом эпизоде вся больница будет стоять на ушах только по двум причинам: Родюк и ядовитая змея. Если с первым легко сможет разобраться руководство, то для решения второй проблемы придется привлекать полицию и СМИ.

В больницу пришел парень и пожаловался на укус ядовитой змеи. Чтобы сохранить жизнь парню, врач Гурский будет искать антидот. Однако узнает, что в стране таких препаратов пока нет. Найдут ли сыворотку? Как у парня оказалось это опасное животное? Смотрите, как молодые люди пошли самостоятельно против черного торговца и попали в беду в сериале Черговий лікар 4 сезон.

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