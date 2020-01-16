Серия 34 | 16.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 34 серия от 16.01.2024!

Администратор Люба прихорашивается перед свиданием и переживает за бледный цвет своей кожи. Тогда Лариса Анатольевна поделится необычным методом загара. Чем закончится сеанс красоты в стенах больницы? Как поможет Хоменко преодолеть последствия необдуманного поступка коллеги? Ответы – в 34 серии сериала Черговий лікар.

Пациент врача Добрыйвечер в тяжелом состоянии с болезнью сердца готовится к операции. Мужчина потерял сознание во время танцев, когда не смог поделить со своим другом женщину. К какой авантюре прибегнет медсестра Анна Иосифовна, чтобы успокоить сердце больного? Узнайте после просмотра сериала СТБ Черговий лікар 4 сезон.

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