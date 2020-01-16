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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 34 серия 4 сезон смотреть от 16.01.2024

Сериал Черговий лікар 34 серия от 16.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 34 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 34 | 16.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 34 серія від 16.01.2024!

Адміністраторка Люба чепуриться перед побаченням та переживає за свій блідий колір шкіри. Тоді Лариса Анатоліївна ділиться незвичним методом засмаги. Чим закінчиться сеанс краси в стінах лікарні? Як допоможе Хоменко подолати наслідки необдуманого вчинку колеги? Відповіді – в 34 серії серіалу Черговий лікар.

Пацієнт лікаря Добривечір у важкому стані з хворобою серця готується до операції. Чоловік втратив свідомість під час танців, коди не зміг поділити зі своїм другом жінку. До якої авантюри вдасться медсестра Ганна Йосипівна, аби заспокоїти серце хворого? Дізнайтеся після перегляду серіалу СТБ Черговий лікар 4 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 33 серія від 16.01.2024

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