Серія 33 | 16.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 33 серія від 16.01.2024! Богдан Родюк проведе пів дня роботи, ховаючись від Надії Григорівни та Іродіади Максимівни. За що Ференц його захоче звільнити? І якою історією про свої пригоди колега поділиться з Лесею та Русланом?

Лікарка Павленко займеться пацієнтом, якому потрібна термінова трансплантація печінки. Для цього потрібна згода родичів. Але єдиний син, хто міг би підтримати хворого, не спілкується з батьком. Що придумає Надія Григорівна, аби врятувати чоловікові життя? Дивіться, як розгорнеться сімейна драма в 32 серії серіалу СТБ Черговий лікар.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 32 серія від 16.01.2024