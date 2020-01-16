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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 33 серия 4 сезон смотреть от 16.01.2024

Сериал Черговий лікар 33 серия от 16.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 33 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 33 | 16.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 33 серия от 16.01.2024! Богдан Родюк проведет полдня работы, скрываясь от Надежды Григорьевны и Иродиады Максимовны. За что Ференц его захочет уволить? И какой историей о своих приключениях коллега поделится с Лесей и Русланом?

Врач Павленко займется пациентом, которому нужна срочная трансплантация печени. Для этого нужно согласие родственников. Но единственный сын, кто мог бы поддержать больного, не общается с отцом. Что придумает Надежда Григорьевна, чтобы спасти мужчине жизнь? Смотрите, как развернется семейная драма в 32 серии сериала СТБ Черговий лікар.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 4 сезон 32 серия от 16.01.2024

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