Video: Черговий лікар 32 серия 4 сезон смотреть от 16.01.2024
Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 32 серия от 16.01.2024! На врача Гурского нападет пациент и будет скрываться от медиков в больнице. У парня в крови найду психотропный препарат. Кто хотел изменить психическое состояние пациента? И зачем это было нужно? Расследованием займется сам Владимир Юрьевич. Какую потрясающую правду он узнает? Покажет Черговий лікар 4 сезон 32 серия.
Тем временем врач Добрыйвечер будет спасать жизнь пациентки после нападения на корпоративе. Кто-то ударил женщину по голове, от чего та получила сильную травму. Узнайте, как карьерные амбиции стали причиной криминального поступка, и смотрите, как Анна Иосифовна поможет следствию найти настоящего преступника в 32 серии медицинской драмы СТБ Черговий лікар 4 сезон.
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