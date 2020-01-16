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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 32 серия 4 сезон смотреть от 16.01.2024

Сериал Черговий лікар 32 серия от 16.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 32 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 32 | 16.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 32 серия от 16.01.2024! На врача Гурского нападет пациент и будет скрываться от медиков в больнице. У парня в крови найду психотропный препарат. Кто хотел изменить психическое состояние пациента? И зачем это было нужно? Расследованием займется сам Владимир Юрьевич. Какую потрясающую правду он узнает? Покажет Черговий лікар 4 сезон 32 серия.

Тем временем врач Добрыйвечер будет спасать жизнь пациентки после нападения на корпоративе. Кто-то ударил женщину по голове, от чего та получила сильную травму. Узнайте, как карьерные амбиции стали причиной криминального поступка, и смотрите, как Анна Иосифовна поможет следствию найти настоящего преступника в 32 серии медицинской драмы СТБ Черговий лікар 4 сезон.

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