Серия 31 | 15.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 31 серия от 15.01.2024! Ференц пригласила в больницу скорой помощи психолога, чтобы тот уравновесил психическое состояние работников. К каким выводам он придет, пообщавшись с медперсоналом? Покажет новый эпизод сериала СТБ Черговий лікар.

Из-за чего расстроится и будет плакать Хоменко после сеанса с психологом? В какую авантюру влезли два друга Руслан и Богдан, чтобы избавиться от нежелательного гостя в больнице? Какая новость из министерства окажется злой шуткой для Ивана Петровича? Ответы узнаете в Черговий лікар 4 сезон 31 серия на сайте СТБ.

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