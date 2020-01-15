Серия 30 | 15.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 30 серия от 15.01.2024! В новом эпизоде врач Добрыйвечер рискует заразиться от больного опасной болезнью, а его медсестру Анну Иосифовну могут отправить в тюрьму. Больше подробностей узнайте в медицинской драме СТБ Черговий лікар 4 сезон.

Пока врачи преодолевают серьезные трудности, Иродиада Максимовна ищет себе пару на благотворительный бал-маскарад министерства. Среди претендентов: Олег Сергеевич, Владимир Юрьевич, лаборант Руслан, но никак не главный врач Ковалюк. Хотя и Иван Петрович очень ждал приглашения. Неожиданный финал 30 серии сериала Черговий лікар вам непременно поднимет настроение!

Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 4 сезон 29 серия от 15.01.2024