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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 29 серия 4 сезон смотреть от 15.01.2024

Сериал Черговий лікар 29 серия от 15.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 29 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 29 | 15.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 29 серия от 15.01.2024! Иродиада Максимовна будет искать в больнице сообщников в противозаконном деле, а именно подделке диагноза для сына подруги. Однако дело перейдет в неожиданное русло, когда парень окажется действительно больным. Узнайте больше подробностей в сериале СТБ Черговий лікар 4 сезон.

Врач Павленко будет лечить пациентку, которая отчаялась и тяжело переживала свою одинокую жизнь. Пожилая женщина уже несколько лет не видела свою дочь и внучку, которые проживают за границей. Когда бабушке станет внезапно плохо, рядом окажется человек, который изменит мировоззрение героини. Не пропустите трогательную жизненную историю в 29 серии медицинской драмы Черговий лікар.

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