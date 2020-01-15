Серія 29 | 15.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 29 серія від 15.01.2024! Іродіада Максимівна шукатиме в лікарні спільників у протизаконній справі, а саме підробці діагнозу для сина подруги. Однак справа перейде в неочікуване русло, коли хлопець виявиться дійсно хворим. Дізнайтеся більше подробиць у серіалі СТБ Черговий лікар 4 сезон.

Лікарка Павленко лікуватиме пацієнтку, яка зневірилась і важко переживала своє самотнє життя. Літня жінка вже декілька років не бачила свою доньку та онучку, які проживають за кордоном. Коли бабусі стане раптово зле, поруч опиняється людина, яка змінить світогляд героїні. Не пропустіть зворушливу життєву історію у 29 серії медичної драми Черговий лікар.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 28 серія від 11.01.2024