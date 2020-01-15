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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 30 серия 4 сезон смотреть от 15.01.2024

Сериал Черговий лікар 30 серия от 15.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 30 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 30 | 15.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 30 серія від 15.01.2024! У новому епізоді лікар Добривечір має ризик зараження від хворого небезпечною хворобою, а його медсестру Ганну Йосипівну можуть відправити у в’язницю. Більше подробиць дізнайтеся в медичній драмі СТБ Черговий лікар 4 сезон.

Поки лікарі долають серйозні труднощі, Іродіада Максимівна шукає собі пару на благодійний бал-маскарад міністерства. Серед претендентів: Олег Сергійович, Володимир Юрійович, лаборант Руслан, але аж ніяк не головний лікар Ковалюк. Хоча й Іван Петрович дуже чекав на запрошення. Неочікуваний фінал 30 серії серіалу Черговий лікар вам неодмінно підніме настрій!

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