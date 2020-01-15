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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 31 серия 4 сезон смотреть от 15.01.2024

Сериал Черговий лікар 31 серия от 15.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 31 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 31 | 15.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 31 серія від 15.01.2024! Ференц запросила в лікарню швидкої допомоги психолога, аби той врівноважив психічний стан працівників. Яких висновків він дійде, поспілкувавшись із медперсоналом? Покаже новий епізод серіалу СТБ Черговий лікар.

Через що засмутиться та плакатиме Хоменко після сеансу з психологом? В яку авантюру влізли два друга Руслан та Богдан, аби позбутися небажаного гостя в лікарні? Яка новина з міністерства виявиться злим жартом для Івана Петровича? Відповіді дізнаєтеся в Черговий лікар 4 сезон 31 серія на сайті СТБ.

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