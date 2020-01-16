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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 32 серия 4 сезон смотреть от 16.01.2024

Сериал Черговий лікар 32 серия от 16.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 32 серия смотрите на сайте СТБ
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Серія 32 | 16.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 32 серія від 16.01.2024! На лікаря Гурського нападе пацієнт та буде переховуватися від медиків у лікарні. У хлопця в крові знайдуть психотропний препарат. Хто бажав змінити психічний стан пацієнта? І навіщо це було потрібно? Розслідуванням займеться сам Володимир Юрійович. Яку приголомшливу правду він дізнається? Покаже Черговий лікар 4 сезон 32 серія.

Тим часом лікар Добривечір рятуватиме життя пацієнтки після нападу на корпоративі. Хтось вдарив жінку по голові, від чого та отримала сильну травму. Дізнайтеся, як кар’єрні амбіції стали причиною кримінального вчинку, і дивіться, як Ганна Йосипівна допоможе слідству знайти справжнього злочинця в 32 серії медичної драми СТБ Черговий лікар 4 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 4 сезон 31 серія від 15.01.2024

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