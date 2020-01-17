Серія 35 | 17.01.2024 | Сезон 4

Дивіться онлайн Черговий лікар 4 сезон 35 серія від 17.01.2024! У новому епізоді вся лікарня буде стояти на вухах тільки по двум причинам: Родюк та отруйна змія. Якщо з першим легко зможе розібратися керівництво, то для вирішення другої проблеми доведеться залучати поліцію та ЗМІ.

У лікарню прийшов хлопець та поскаржився на укус отруйної змії. Щоб зберегти життя хлопцю, лікар Гурський шукатиме антидот. Проте дізнається, що в країні таких препаратів наразі немає. Чи знайдуть сироватку? Як у хлопця опинилася ця небезпечна тварина? Дивіться, як молоді люди пішли самотужки проти чорного торговця та потрапили в халепу в серіалі Черговий лікар 4 сезон.

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