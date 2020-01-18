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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 39 серия 4 сезон смотреть от 18.01.2024

Сериал Черговий лікар 39 серия от 18.01.2024 смотреть онлайн. Черговий лікар 4 сезон 39 серия смотрите на сайте СТБ
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Серия 39 | 18.01.2024 | Сезон 4

Смотрите онлайн Черговий лікар 4 сезон 39 серия от 18.01.2024 – смотрите, как Хоменко и Родюк будут пытаться рассмешить самого строгого врача. На кону – месячный запас вкусностей из столовой. Поэтому ставки большие! Выдержит ли врач градус шуток и работу «в цирке Шапито», как говорит Ковалюк? Покажет новый эпизод вашей любимой медицинской мелодрамы СТБ Черговий лікар.

Тем временем детективу Сороке не до смеха, потому что работы хоть отбавляй! В один день он будет заниматься тремя уголовными делами: похищением ребенка во время сбивания женщины авто и употреблением пациентки Павленко наркотиков. Что удастся выяснить по этим делам? Узнаете в сериале Черговий лікар 4 сезон 39 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 4 сезон 38 серия от 18.01.2024

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