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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 39 серия смотреть онлайн от 02.11.2023

Сериал Черговий лікар 39 серия от 02.11.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 39 серия уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 39 серия от 02.11.2023! В новой серии врачи будут спасать жизнь маленькой пациентки, а главный врач Ковалюк будет пытаться открыть родителям глаза на то, что должно быть действительно важным в их жизни.

За постоянными скандальными междоусобицами родителей взрослые не заметили, как их дочь заболела. Когда рыбалка с папой завершилась травмой, это как снежный ком накатилось на все остальные проблемы со здоровьем маленькой. Ребенка срочно госпитализировали, и детальное обследование показало воспалительный процесс в организме девочки. Как эту проблему решили врачи, узнаете в 39 серии медицинского сериала Черговий лікар 1 сезон.

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