Черговий лікар 39 серия смотреть онлайн от 02.11.2023

Серия 39 | 03.11.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 39 серия от 02.11.2023! В новой серии врачи будут спасать жизнь маленькой пациентки, а главный врач Ковалюк будет пытаться открыть родителям глаза на то, что должно быть действительно важным в их жизни.

За постоянными скандальными междоусобицами родителей взрослые не заметили, как их дочь заболела. Когда рыбалка с папой завершилась травмой, это как снежный ком накатилось на все остальные проблемы со здоровьем маленькой. Ребенка срочно госпитализировали, и детальное обследование показало воспалительный процесс в организме девочки. Как эту проблему решили врачи, узнаете в 39 серии медицинского сериала Черговий лікар 1 сезон.

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