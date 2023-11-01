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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 38 серия смотреть онлайн от 01.11.2023

Сериал Черговий лікар 38 серия от 01.11.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 38 серия уже на сайте СТБ
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Серия 38 | 01.11.2023 | Сезон 1

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Неизвестная болезнь поразила детей детского сада и привела в больницу скорой помощи. Все дети имеют одинаковые симптомы: тошнота и повышенная температура. Однако, как ни старался Хоменко, в лабораторных исследованиях ему не удавалось найти ни одной причины.

Черговий лікар 1 сезон 38 серия покажет, как возмущенные родители детей угрожают главному врачу Ковалюку напустить журналистов, если врачи в быстрый срок не найдут источник ухудшения состояния маленьких пациентов. Перед медиками стоит сверхсложная задача не только спасти больных, но и сохранить репутацию больницы. Вас ждет впечатляющая развязка 38 серии медицинского сериала Черговий лікар.

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