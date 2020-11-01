Черговий лікар 38 серія дивитись онлайн від 01.11.2023

Серія 38 | 01.11.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 38 серія від 01.11.2023!

Невідома хвороба вразила дітей дитячого садочка і привела до лікарні швидкої допомоги. Усі малюки мають однакові симптоми: нудота та підвищена температура. Проте, як не старався Хоменко, в лабораторних дослідженнях йому не вдавалося знайти жодної причини.

Черговий лікар 1 сезон 38 серія покаже, як обурені батьки дітлахів погрожують головному лікарю Ковалюку напустити журналістів, якщо лікарі у швидкий термін не знайдуть джерело погіршення стану маленьких пацієнтів. Перед медиками стає надскладна задача не тільки врятувати хворих, а й зберегти репутацію лікарні. На вас чекає вражаюча розв’язка 38 серії медичного серіалу Черговий лікар.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 37 серія від 01.11.2023