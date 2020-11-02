Черговий лікар 39 серія дивитись онлайн від 02.11.2023

Серія 39 | 03.11.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 39 серія від 02.11.2023! У новій серії лікарі рятуватимуть життя маленької пацієнтки, а головний лікар Ковалюк намагатиметься відкрити батькам очі на те, що має бути дійсно важливим в їхньому житті.

За постійними скандальними міжособицями батьків дорослі не помітили, як їх донька захворіла. Коли риболовля із татом завершилася травмою, це як сніжний ком накотилося на всі інші проблеми зі здоров’ям маленької. Дитину терміново госпіталізували, і детальне обстеження показало запальний процес в організмі дівчинки. Як цю проблему вирішили лікарі, дізнаєтесь у 39 серії медичного серіалу Черговий лікар 1 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 38 серія від 01.11.2023