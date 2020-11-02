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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 39 серія дивитись онлайн від 02.11.2023

Серіал Черговий лікар 39 серія від 02.11.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 39 серія вже на сайті СТБ
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Серія 39 | 03.11.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 39 серія від 02.11.2023! У новій серії лікарі рятуватимуть життя маленької пацієнтки, а головний лікар Ковалюк намагатиметься відкрити батькам очі на те, що має бути дійсно важливим в їхньому житті.

За постійними скандальними міжособицями батьків дорослі не помітили, як їх донька захворіла. Коли риболовля із татом завершилася травмою, це як сніжний ком накотилося на всі інші проблеми зі здоров’ям маленької. Дитину терміново госпіталізували, і детальне обстеження показало запальний процес в організмі дівчинки. Як цю проблему вирішили лікарі, дізнаєтесь у 39 серії медичного серіалу Черговий лікар 1 сезон.

Дивитися онлайн: Всі серіали СТБ

Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 38 серія від 01.11.2023

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