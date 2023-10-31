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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 36 серия смотреть онлайн от 31.10.2023

Сериал Черговий лікар 36 серия от 31.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 36 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 36 серия смотреть онлайн от 31.10.2023
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Серия 36 | 31.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 36 серия от 31.10.2023! Станьте свидетелями спасения маленькой девочки, которая попала в больницу с отравлением неизвестным веществом. Доберутся ли медики до истины? Медицинская драма Черговий лікар даст ответ.

Молодая пара попадает в больницу скорой помощи после ДТП. Девушка отделалась сильным стрессом, а вот парню повезло меньше – тот получил травму головы. Казалось бы, что это обычный несчастный инцидент, если бы только в медицинское учреждение не пришел следователь, который сообщил, что автомобиль, на котором разбилась пара, похищен. Вы будете в шоке, когда узнаете, от кого полиция получила заявление и какой будет реакция парня, когда тот об этом узнает. Смотрите, как Мазур спасет своего пациента от поспешного поступка на эмоциях в 36 серии сериала СТБ Черговий лікар!

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