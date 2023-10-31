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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 35 серия смотреть онлайн от 31.10.2023

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Черговий лікар 35 серия смотреть онлайн от 31.10.2023
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 Черговий лікар 35 серия смотреть онлайн от 31.10.2023
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Черговий лікар 34 серия смотреть онлайн от 30.10.2023

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Черговий лікар Серия 35 Черговий лікар 35 серия смотреть онлайн от 31.10.2023
Серия 35 | 31.10.2023 | Сезон 1

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Пациент с огнестрельным ранением попадает к врачу Мазуру и говорит, что сам случайно в себя выстрелил. Однако входное отверстие со стороны спины противоречит этим словам, ведь сам в себя мужчина никак не мог выстрелить. Андрей Романович позвал следователя разобраться в этом странном деле и попросил жену пациента дождаться полиции. Однако та убежала из приемной, как только услышала о правоохранителе. Почему женщина внезапно покинула больницу? И кем окажется другая посетительница, которая придет к больному? Ответы даст Черговий лікар 1 сезон 35 серия.

В соседней палате врач Соболь будет спасать сразу двух пациентов после неудачного рыцарского боя. Узнайте, как любовь стала движущей силой в противостоянии двух друзей в сериале Черговий лікар 1 сезон 35 серия.

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