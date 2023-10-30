Черговий лікар 34 серия смотреть онлайн от 30.10.2023

Серия 34 | 30.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 34 серия от 30.10.2023 и узнайте как Родюк помог следствию найти виновника в преступлении против журналистки, которая стала пациенткой больницы скорой помощи.

На фотоаппарате потерпевшей медбрат нашел фото мужчины рядом с коттеджем. Впоследствии он пришел в больницу к потерпевшей. Кем окажется этот человек с фото? Как Родюку удастся выведать, какую тайную жизнь вел муж журналистки. Связано ли это с нападением на девушку? Узнайте, к какой неожиданной развязке придет следствие благодаря детективной работе медбрата. Дело получит такую огласку, что даже в больницу приедут медиа. У кого они возьмут интервью и кто станет звездой больницы? Покажет сериал СТБ Черговий лікар 1 сезон 34 серия.

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