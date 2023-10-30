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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 33 серия смотреть онлайн от 30.10.2023

Сериал Черговий лікар 33 серия от 30.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 33 серия уже на сайте СТБ
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Серия 33 | 30.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 33 серия от 30.10.2023! На девушку средь бела дня нападает домашний пес, от чего она теряет сознание. Ей помогает незнакомец, который доставляет пострадавшую в больницу, где медики в сериале будут делать все, чтобы она скорее выздоровела. Впоследствии, придя в себя, девушка поделилась с женихом, что накануне нападения почувствовала, что за ней кто-то следит.

Был ли это несчастный случай или все произошло неслучайно? Кем окажется парень, который принес в скорую раненую девушку? Какую тайну скрывал жених девушки? Все ответы узнаете в сериале Черговий лікар 1 сезон 33 серия.

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