Черговий лікар 33 серія дивитись онлайн від 30.10.2023

Серія 33 | 30.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 33 серія від 30.10.2023! На дівчину серед білого дня нападає домашній пес, від чого вона непритомніє. Їй допомагає незнайомець, який доставляє постраждалу в лікарню, де медики в серіалі робитимуть усе, аби вона скоріше одужала. Згодом, прийшовши до тями, дівчина поділилася з нареченим, що напередодні нападу відчула, що за нею хтось стежить.

Чи був це нещасний випадок або все сталося невипадково? Ким виявиться хлопець, який приніс у швидку поранену дівчину? Яку таємницю приховував наречений дівчини? Усі відповіді дізнаєтеся в серіалі Черговий лікар 1 сезон 33 серія.

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