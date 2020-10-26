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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 32 серія дивитись онлайн від 26.10.2023

Серіал Черговий лікар 32 серія від 26.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 32 серія вже на сайті СТБ
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Серія 32 | 26.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 32 серія від 26.10.2023!

Лікар Гурський несподівано побачить у палаті свою викладачку з танців, яка перебуває в неадекватному стані. Жінка поскаржиться на сильні болі в спині. Лікарі зазнають шоку, коли побачать, що на спині пацієнтки немає живого місця – уся спина в сильних пораненнях. Можливо її дивний стан та безпричинний сміх – результат захисту психіки після жахливої події, яка з нею сталася, або справа в іншому? Що саме трапилося з героїнею серіалу Черговий лікар – дізнайтеся після перегляду серії на сайті СТБ.

До лікарні потрапить сержант війської частини із чисельними опіками. Командир припускає, що це може бути терористичний акт. Якщо виявиться, що це отруєння, лікарня піде на карантин. Не пропустіть серіал Черговий лікар 1 сезон 32 серія та дізнайтеся, чим закінчиться ця небезпечна справа.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 31 серія від 26.10.2023

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