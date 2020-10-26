Черговий лікар 31 серія дивитись онлайн від 26.10.2023

Серія 31 | 26.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 31 серія від 26.10.2023! Побитий, весь у синцях маленький хлопчик потрапляє до медиків у лікарню швидкої допомоги. Походження гематом невідомо, маленький пацієнт приховує, хто завдав йому цих ушкоджень. Хтось так сильно налякав хлопця, що той не міг зізнатися, хто його кривдник. Лікар Мазур сумісно зі слідчим будуть розбиратися в цій справі. Чи дізнаються вони, хто винен у злочині? Покаже Черговий лікар 1 сезон 31 серія.

Лікарка Соболь піклуватиметься про свою вагітну пацієнтку у важкому стані. Вона не розуміє, як чоловік та жінка зважилися на планування дитини, адже вони мали знати про загрозу викидня. Це не єдине, що збентежить лікарів. Дивіться, як медперсонал відреагує, коли до приймальної лікарні прийде… другий батько дитини. Що приховує вагітна дівчина? Не пропустіть несподіваний фінал історії в серіалі Черговий лікар 1 сезон 31 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 30 серія від 25.10.2023