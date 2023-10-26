Черговий лікар 31 серия смотреть онлайн от 26.10.2023

Серія 31 | 26.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 31 серия от 26.10.2023! Избитый, весь в синяках маленький мальчик попадает к медикам в больницу скорой помощи. Происхождение гематом неизвестно, маленький пациент скрывает, кто нанес ему эти повреждения. Кто-то так сильно напугал мальчишку, что тот не мог признаться, кто его обидчик. Врач Мазур совместно со следователем будут разбираться в этом деле. Узнают ли они, кто виноват в преступлении? Покажет Черговий лікар 1 сезон 31 серия.

Врач Соболь будет заботиться о своей беременной пациентке в тяжелом состоянии. Она не понимает, как мужчина и женщина решились на планирование ребенка, ведь они должны были знать об угрозе выкидыша. Это не единственное, что смутит врачей. Смотрите, как медперсонал отреагирует, когда в приемную больницу придет… второй отец ребенка. Что скрывает беременная девушка? Не пропустите неожиданный финал истории в сериале Черговий лікар 1 сезон 31 серия.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 30 серия от 25.10.2023