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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 30 серия смотреть онлайн от 25.10.2023

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Черговий лікар Серія 30 Черговий лікар 30 серия смотреть онлайн от 25.10.2023
Серія 30 | 25.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 30 серия от 25.10.2023. Узнайте, на какой отчаянный шаг пошел парень ради одного из самых главных событий в его жизни, чем поставил под угрозу свою жизнь.

Свадьба военного может отложиться из-за сильных болей в животе – мужчину госпитализировали в больницу за считанные часы до церемонии. Жених списывает все на нервы и просит ненадолго отпустить к своей возлюбленной. Не пожалеют ли врачи о том, что пошли навстречу своему пациенту? Кого из медиков обвиняют в халатности? Что произойдет с женихом в самый ответственный момент в ЗАГСе? Смотрите Черговий лікар 1 сезон 30 серия и увидите, чем закончится эта история.

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