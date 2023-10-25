Черговий лікар 29 серия смотреть онлайн от 25.10.2023

Серія 29 | 25.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 29 серия от 25.10.2023! Однажды две судьбы случайно пересеклись. Какой клубок событий привел их друг к другу?

Раненый молодой парень позвонил в квартиру пожилого мужчины. Когда тот открыл дверь, парень упал без сознания, а за ним и дедушка упал без чувств. Что произошло с этими людьми? Были ли они знакомы? Почему парень ворвался в дом к мужчине? Что стало причиной их критического состояния? Неоднозначным делом займется следователь Сорока. Смотрите сериал Черговий лікар 1 сезон 29 серия и узнайте, что ему удастся выяснить.

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