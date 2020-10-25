Черговий лікар 29 серія дивитись онлайн від 25.10.2023

Серія 29 | 25.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 29 серія від 25.10.2023! Одного дня дві долі випадково перетнулися. Який клубок подій привів їх один до одного?

Поранений молодий хлопець подзвонив у квартиру літнього чоловіка. Коли той відкрив двері, хлопець впав без тями, а за ним і дідусь втратив свідомість. Що сталося із цими людьми? Чи були вони знайомі? Чому хлопець увірвався в дім до чоловіка? Що стало причиною їхнього критичного стану? Неоднозначною справою займеться слідчий Сорока. Дивіться серіал Черговий лікар 1 сезон 29 серія та дізнайтеся, що йому вдасться з’ясувати.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 28 серія від 24.10.2023