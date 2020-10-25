Черговий лікар 30 серія дивитись онлайн від 25.10.2023

Серія 30 | 25.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 30 серія від 25.10.2023. Дізнайтеся, на який відчайдушний крок пішов хлопець заради однієї з найголовніших подій у його житті, чим поставив під загрозу своє життя.

Весілля військового може відкластися через сильні болі в животі – чоловіка госпіталізували до лікарні за лічені години до церемонії. Наречений списує все на нерви та просить ненадовго відпустити до своєї коханої. Чи не пошкодують лікарі про те, що пішли назустріч своєму пацієнту? Кого з медиків звинувачують у халатності? Що станеться з нареченим у найвідповідальнішу мить у РАЦСі? Дивіться Черговий лікар 1 сезон 30 серія та побачте, чим закінчиться ця історія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 29 серія від 25.10.2023