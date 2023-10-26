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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 32 серия смотреть онлайн от 26.10.2023

Сериал Черговий лікар 32 серия от 26.10.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 32 серия уже на сайте СТБ
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Черговий лікар 32 серия смотреть онлайн от 26.10.2023
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Черговий лікар 31 серия смотреть онлайн от 26.10.2023

 Черговий лікар 32 серия смотреть онлайн от 26.10.2023
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Черговий лікар 30 серия смотреть онлайн от 25.10.2023

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 Черговий лікар 32 серия смотреть онлайн от 26.10.2023
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Черговий лікар Серія 32 Черговий лікар 32 серия смотреть онлайн от 26.10.2023
Серія 32 | 26.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 32 серия от 26.10.2023!

Врач Гурский неожиданно увидит в палате свою преподавательницу по танцам, которая находится в неадекватном состоянии. Женщина пожалуется на сильные боли в спине. Врачи испытают в шок, когда увидят, что на спине пациентки нет живого места – вся спина в сильных ранениях. Возможно ее странное состояние и беспричинный смех – результат защиты психики после ужасного случая, который с ней произошел, или дело в другом? Что именно случилось с героиней сериала Черговий лікар – узнайте после просмотра серии на сайте СТБ.

В больницу попадет сержант воинской части с многочисленными ожогами. Командир предполагает, что это может быть террористический акт. Если окажется, что это отравление, больница пойдет на карантин. Не пропустите сериал Черговий лікар 1 сезон 32 серия и узнайте, чем закончится это опасное дело.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 31 серия от 26.10.2023

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