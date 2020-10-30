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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 34 серія дивитись онлайн від 30.10.2023

Серіал Черговий лікар 34 серія від 30.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 34 серія вже на сайті СТБ
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Серія 34 | 30.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 34 серія від 30.10.2023 та дізнайтесь, як Родюк допоміг слідству знайти винуватця в злочині проти журналістки, що стала пацієнткою лікарні швидкої допомоги.

На фотоапараті потерпілої медбрат знайшов фото чоловіка поруч із котеджем. Згодом він прийде в лікарню до потерпілої. Ким виявиться ця людина з фото? Як Родюку вдасться вивідати, яке потаємне життя вів чоловік журналістки. Чи пов’язано це з нападом на дівчину? Дізнайтеся, до якої несподіваної розв’язки дійде слідство завдяки детективній роботі медбрата. Справа набуде такого розголосу, що навіть у лікарню завітають медіа. У кого вони візьмуть інтерв’ю та хто стане зіркою лікарні? Покаже серіал СТБ Черговий лікар 1 сезон 34 серія.

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