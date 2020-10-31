Черговий лікар 35 серія дивитись онлайн від 31.10.2023

Серія 35 | 31.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 35 серія від 31.10.2023!

Пацієнт із вогнепальним пораненням потрапляє до лікаря Мазура й каже, що сам випадково в себе вистрілив. Проте вхідний отвір із боку спини суперечить цим словам, адже сам у себе чоловік аж ніяк не міг вистрілити. Андрій Романович покликав слідчого розібратися в цій дивній справі й попросив дружину пацієнта дочекатися поліції. Проте та втекла з приймальної, тільки-но почула про правоохоронця. Чому жінка раптово покинула лікарню? І ким виявиться інша відвідувачка, яка прийде до хворого? Відповіді дасть Черговий лікар 1 сезон 35 серія.

У сусідній палаті лікарка Соболь рятуватиме одразу двох пацієнтів після невдалого лицарського бою. Дізнайтеся, як кохання стало рушійною силою в протистоянні двох друзів у серіалі Черговий лікар 1 сезон 35 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 34 серія від 30.10.2023