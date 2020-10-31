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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 36 серія дивитись онлайн від 31.10.2023

Серіал Черговий лікар 36 серія від 31.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 36 серія вже на сайті СТБ
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Серія 36 | 31.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 36 серія від 31.10.2023! Станьте свідками рятування маленької дівчинки, яка потрапила до лікарні з отруєнням невідомою речовиною. Чи доберуться медики до істини? Медична драма Черговий лікар дасть відповідь.

Молода пара потрапляє до лікарні швидкої допомоги після ДТП. Дівчина відбулася сильним стресом, а от хлопцю пощастило менше – той отримав травму голови. Здавалося б, що це звичайний нещасний інцидент, якщо б тільки до медичного закладу не завітав слідчий, який повідомив, що авто, на якому розбилася пара, викрадене. Ви будете вражені, коли дізнаєтеся, від кого поліція отримала заяву та якою буде реакція хлопця, коли той про це дізнається. Дивіться, як Мазур врятує свого пацієнта від необачного вчинку на емоціях у 36 серії серіалу СТБ Черговий лікар!

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 35 серія від 31.10.2023

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