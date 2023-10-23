Черговий лікар 26 серия смотреть онлайн от 23.10.2023

Серія 26 | 23.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 26 серия от 23.10.2023. Узнайте, как врачи помогут разоблачить преступника, который обманным путем хотел обвести вокруг пальца их пациентку.

В больницу попадет девушка с переломом после попытки самоубийства. Что подтолкнуло девушку на такой ужасный шаг: прошлая зависимость или сложные отношения с парнем? Черговий лікар 1 сезон покажет, что правда окажется страшнее. Человек, которому всецело доверяла бедная девушка, пытался обмануть ее. Подонок давал девушке препарат, который пагубно влиял на ее состояние, в котором она даже решилась покончить с собой. Но для какой выгоды он задумал этот ужасный план? Всю правду откроет сериал Черговий лікар 1 сезон 26 серия.

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