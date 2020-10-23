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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 26 серія дивитись онлайн від 23.10.2023

Серіал Черговий лікар 26 серія від 23.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 26 серія вже на сайті СТБ
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Серія 26 | 23.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 26 серія від 23.10.2023. Дізнайтеся як лікарі допоможуть викрити злочинця, який оманливим шляхом хотів обвести навколо пальця їхню пацієнтку.

До лікарні потрапить дівчина з переломом після спроби самогубства. Що підштовхнуло дівчину на такий жахливий крок: минула залежність чи складні стосунки з хлопцем? Черговий лікар 1 сезон покаже, що правда виявиться страшнішою. Людина, якій повністю довіряла бідна дівчина, намагалася обдурити її. Покидьок давав дівчині препарат, який згубно впливав на її стан, в якому вона навіть зважилася накласти на себе руки. Але для якої вигоди він задумав цей жахливий план? Всю правду відкриє серіал Черговий лікар 1 сезон 26 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 25 серія від 23.10.2023

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