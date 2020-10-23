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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 25 серія дивитись онлайн від 23.10.2023

Серіал Черговий лікар 25 серія від 23.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 25 серія вже на сайті СТБ
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Серія 25 | 23.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 25 серія від 23.10.2023

Побитого хлопця доставляють у лікарню швидкої допомоги. Мати звинувачує в травмі сина його друга, який нібито не поділив із ним дівчину. Проте правда виявиться більш серйознішою. Лікар Мазур дізнається, звідки в хлопця з’являються щодня синці, і врятує його від випадкової смерті, коли той буде діяти поза свідомістю. Неймовірна 25 серія Чергового лікаря на сайті СТБ – до вашого перегляду!

Історія жінки, що стала пацієнткою лікарні, вразила медиків. Зі співчуттям вони підтримували її, коли та розповідала, на що пішла заради бажання бути коханою. Неймовірна романтична історія в стінах Київської лікарні швидкої допомоги. Чи матиме вона хепі-енд? Дізнайтеся в серіалі Черговий лікар 1 сезон 25 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 24 серія від 19.10.2023

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