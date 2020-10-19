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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 24 серія дивитись онлайн від 19.10.2023

Серіал Черговий лікар 24 серія від 19.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 24 серія вже на сайті СТБ
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Серія 24 | 19.10.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 24 серія від 19.10.2023. Рудюк доведе пацієнтку до істерики. За що жінка вижене медбрата з палати? Між лікаркою Соболь та Зоєю виникла сутичка, через що Ольга Вікторівна назвала колегу черствою та бездушною. Через що посварилися медсестра з лікаркою? Напружена 24 серія серіалу СТБ Черговий лікар дасть відповіді.

Пацієнтка із сильним страхом втратити життя вкотре потрапляє на лікарняне ліжко. Щотижня її госпіталізує за викликом швидка допомога, проте лікарі не виявляють ніяких захворювань. Дізнайтеся в серіалі Черговий лікар 1 сезон, що стало причиною бажання жінки знаходитися в лікарні. Яка стресова життєва подія стала рушійною силою в постійному очікуванні смерті?

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 23 серія від 19.10.2023

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